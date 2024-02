A abandonat molozul pe un bulevard din Timisoara. Politistii locali i-au dat o amenda uriasa

Politistii locali aflati in patrulare ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, in zona Iosefin, au observat un barbat care a abandonat pe domeniul public, pe Bdul Iuliu Maniu, mai multi saci cu resturi de la materiale din constructii. In urma legitimarii s-a stabilit ca barbatul are 27 si domiciliul in Timisoara. Acesta a declarat ca a lasat cei sapte saci cu glet si trei saci cu moloz in acel loc dupa ce a efectuat reamenajarea unui imobil din zona. Cel in cauza a fost sanctionat conform OUG ... citește toată știrea