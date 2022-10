A cazut WhatsApp! Utilizatori din toata lumea semnaleaza ca nu mai pot trimite mesaje

Serviciile Whatsapp au inceput sa fie indisponibile si in Romania, marti dimineata. Problemele au aparut in intervalul orar 9-10, initial cu blocaje in grupuri. Ulterior, utilizatorii nu au mai putut transmite nici mesaje private si nici multimedia.Cei de la Downdetector au anuntat si ei problemele de accesare a serviciului. Pana la ora 10:30 (ora Romaniei), au inregistrat aproape 3.500 de raportari cu privire la problemele de functionare ale WhatsApp. Toate au fost legate de imposibilitatea ... citeste toata stirea