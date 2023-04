Politistii din Belint au retinut, in a doua zi de Paste, un tanar in varsta de 18 ani, banuit de savarsirea infractiunilor de furt calificat si conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere.Oamenii legii au fost sesizati luni, 17 aprilie, in jurul orei 2, prin apel 112, ca la aproximativ 500 de metri de intrarea in localitatea Paniova, in afara partii carosabile, intr-un sant de colectare a apelor pluviale, se afla un autoturism avariat, care avea in functiune luminile de ... citeste toata stirea