Magistatii de la Judecatoria Lugoj au recunoscut doua amenzi in valoare totala de 250 de euro pe care trebuie sa le plateasca un barbat dupa ce a fost prins circuland fara bilet, dar si-a facut si necesitatile fiziologice intr-un loc public in Amsterdam, Tarile de Jos.Hotararea vine dupa ce autoritatile olandeze au solicitat magistratilor lugojeni sa recunoasca sanctiunile si sa le inregistreze pe numele lugojeanului, scrie lugojinfo.ro."La data de 29.10.2021, orele 22.59, in locatia ... citeste toata stirea