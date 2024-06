Vineri dimineata, la Timisoara, de la sediul fostului Liceu CFR, a demarat actiunea de distribuire a buletinelor de vot pentru alegerile europarlamentare si cele locale, de duminica.In judetul Timis sunt deschise in total 616 sectii de votare, dintre acestea 207 sunt situate numai in Timisoara. Conform Autoritatii Electorale Permanente, la data de 16 mai, in Timis erau inregistrati 630.018 votanti pe listele permanente.In acest moment sectiile de votare au asigurat intreg personalul complet, ... citește toată știrea