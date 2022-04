A doua momeala, a doua capcana

Razboiul din Ucraina se extinde. In afara acestui stat. Prin lovituri aplicate unor sate de pe teritoriul Federatiei Ruse. Si in Transnistria. Putem spune ca aceasta flexibilizare a campului de lupta reprezinta o noua momeala, a doua, care ii este intinsa lui Vladimir Putin. Urmeaza ca acesta sa cada in cea de-a doua capcana? Sa studiem cu atentie nu numai miscarile de pe front, ci si continutul unor declaratii politice.Am lansat si sustin in continuare acest scenariu, teza conform careia, cu ... citeste toata stirea