A facut prapad dupa ce a intrat cu masina prin vitrina unei statii OMV

Soferul unui autoturism care a intrat cu masina direct prin geamul unei statii OMV din cartierul Gradiste, din Arad.Din fericire, soferul autoturismului nu a avut nevoie de descarcerare, reusind sa coboare singur din masina usor avariata."Pompierii militari ai Detasamentului Arad au intervenit astazi, 26.01.2023, in jurul orei 11:30, cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare, in vederea asigurarii masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, in cazul producerii unui ... citeste toata stirea