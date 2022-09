A fost creat un registru al spatiilor verzi si la Lugoj

Dupa 15 ani de la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, iata ca, in sfarsit, si in tara noastra se finalizeaza unele masuri de aliniere cu legislatia europeana in domeniul protectiei mediului.Acestor masuri li s-a alaturat si municipalitatea lugojeana, care a implementat un registru al spatiilor verzi de pe raza orasului, in cadrul caruia fiecare copac este inventariat, numerotat si are o mica descriere.Registrul spatiilor verzi ajuta administratia locala, dar si pe toti cei interesati, in ... citeste toata stirea