Viceprimarul Cosmin Tabara anunta ca a fost depusa cererea pentru obtinerea Autorizatiei de constructie pentru baza sportiva "Mircea cel Batran"."Au trecut 3 ani de cand am demarat proiectul pentru modernizarea bazei sportive din zona de nord a Timisoarei, fosta arena "Dacia", una de care sportul timisorean are nevoie. Am parcurs urmatoarele etape: studiul de fezabilitate, demolarea tribunei, elaborarea temei de proiectare, scoaterea la licitatie a caietului de sarcini. Proiectul tehnic si