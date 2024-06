A fost deschisa Expo Mobila la CRAFT! 20 de companii expun cele mai moderne tehnologii si piese de mobilier

Joi, 27 iunie, in organizarea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, a fost deschisa cea de-a doua editie din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, EXPO MOBILA Timisoara, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT."Suntem bucurosi ca am reusit sa organizam si editia de vara a Expo Mobila Timisoara CCIAT. Suntem foarte multumiti fiindca iata cele 20 de companiile prezente au raspuns pozitiv si au venit. Numarul este mare decat la editia anterioara si au venit ... citește toată știrea