A fost finalizata licitatia Primariei Timisoara pentru proiectarea Traseului Revolutiei. O singura oferta depusa

Reprezentantii Primariei Timisoara anunta ca au primit o oferta pentru proiectarea (DALI) Traseului Muzeal al Revolutiei din 1989, contract estimat la putin sub 800.000 de lei. Firma care s-a inscris este Q Group Project SRL, cu Balthasarh SRL ca subcontractant. Oferta va fi analizata in urmatoarea perioada."Acesta este singurul proiect de memorie istorica colectiva, al unui municipiu din Romania, admis din start in PNRR (Programul National de Redresare si Rezilienta), avand finantarea ... citeste toata stirea