A fost gasit atacatorul de la sediul Politiei Timis

TIMISOARA. Politistii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere amplasate la sediul Inspectoratului Judetean Timis si au reusit sa dea de urma celui care a spart sambata un geam la intrarea in institutie.Este vorba despre un barbat in varsta de 48 de ani din Timisoara cu probleme psihice.Individul s-a ales cu dosar penal pentru distrugere.Va reamintim, sambata, un geam de la intrarea in Politia Timis a fost spart, insa nimeni nu a fost ranit.A fost al doilea atac de acest gen, ... citeste toata stirea