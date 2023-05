Echipele ISU au gasit trupul celui de-al doilea barbat declarat disparut, dupa ce duminica trecuta barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam din judetul Timis. Raman disparuti doi copii, o fata si un baiat cu varste cuprinse intre 7 si 10 ani.Trupul barbatului a fost gasit in zona localitatii Igris din judetul Timis, in apropiere de zona in care ... citeste toata stirea