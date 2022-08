A fost nevoie de o noua solutie tehnica pentru ca doua blocuri din Timisoara sa intre in reabilitare termica. La trei ani de la semnarea contractelor de finantare

Doua blocuri din Timisoara vor intra in reabilitare la mai bine de trei ani de cand primaria a reusit sa obtina finantare europeana. Pana la urma a fost nevoie de schimbarea solutiei tehnice, iar miercuri, 10 august, viceprimarul Ruben Latcau a ajuns sa semneze si cele doua contracte: unul pentru blocul de pe strada Aries nr. 20, altul pentru cel de pe Splaiul Nicolae Titulescu nr.10 A. Valoarea totala a celor doua contracte este de peste 5,1 milioane de lei, fara TVA. In total, in aceeasi ... citeste toata stirea