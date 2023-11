Trei dintre pietele centrale ale Timisoarei au fost pline, duminica seara, atunci cand a fost inaugurat Targul de Craciun si iluminatul festiv din oras. Oamenii au venit in numar mare sa descopere ce le ofera in acest an orasul. Organizatorul evenimentului, Casa de Cultura Timisoara, a gandit actiunea in Piata Victoriei, Piata Libertatii si Piata Sfantu Gheorghe.Daca in Piata Victoriei a fost instalata scena de concerte, respectiv bradul de Craciun, sub cupola de luminite instalata, in Piata ... citeste toata stirea