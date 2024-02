A fost predat amplasamentul pentru stadionul Lego din Timisoara! VIDEO

Inca un pas important pentru realizarea stadionului Lego, care va purta denumirea de "Eroii Timisoarei", a fost facut in 14 februarie.Anuntul a venit de la Cosmin Tabara, viceprimarul liberal al Timisoarei, care a declarat ca s-a predat amplasamentul pentru viitorul stadion, care va fi amplasat in cartierul Ciarda Rosie."Venim cu o noua veste buna pentru timisoreni, pentru ca am predat amplasamentul din Calea Buziasului pentru inceperea constructiei stadionului de tip Lego, asa ... citește toată știrea