A fost votat bugetul judetului Timis, de peste 700 de milioane de lei

TIMISOARA. Consilierii judeteni au votat in unanimitate bugetul pe 2022 al judetului Timis, de 737 milioane de lei. Nu s-a modificat nimic, in buget, fata de forma propusa de Executivul CJ Timis.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis, acum consilier judetean din partea PSD, Calin Dobra, a propus un amendament, insa acesta a fost respins. Mai exact, Dobra a cerut ca banii de intretinere a drumurilor judetene (4,5 milioane de lei), la care sa se adauge suma prevazuta in fondul de ... citeste toata stirea