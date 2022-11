A furat incaltaminte de 7.000 de lei, dintr-un magazin din Timisoara. Adolescent retinut de politie

Joi, 10 noiembrie, politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au fost sesizati ca, in noaptea de 1 pe 2 noiembrie, persoane necunoscute ar fi patruns intr-o anexa a unui centru comercial situat pe strada Constantin Brancoveanu, de unde ar fi sustras articole de incaltaminte, cauzand un prejudiciu de aproximativ 7.000 de lei.Conform celor de la IPJ Timis, in urma investigatiilor efectuate, in cursul zilei de joi, politistii au depistat in Timisoara un tanar, in varsta de 16 ani, banuit de ... citeste toata stirea