A furat o masina si a murit dupa ce lovit cu ea un cap de pod

Un barbat in varsta de 50 de ani si-a pierdut viata in aceasta dupa amiaza pe raza localitatii Pecica, din judetul Arad. Soferul unui autoturism a pierdut controlul masinii si s-a lovit de un cap de pod, in urma impactului acesta pierzandu-si viata."In dupa amiaza zilei de 17 aprilie, in jurul orei 15,30, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, in Pecica, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un cap de pod, dupa care a fost ... citeste toata stirea