Invatamantul profesional si dual sunt rute de educatie si pregatire practica care ofera absolventilor de clasa a VIII-a posibilitatea de dobandire a unei calificari profesionale. Acesta este primul pas care trebuie urmat de toti cei care doresc sa ajunga sa lucreze in meseria dorita.Pot opta pentru invatamantul profesional si dual elevii inscrisi in clasa a VIII-a promotia 2023 si absolventii din seriile anterioare. Inscrierea candidatilor in vederea admiterii se face la unitatea de ... citeste toata stirea