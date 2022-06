A inceput bacalaureatul! Peste 400 de lugojeni sustin examenul maturitatii

Examenul national de bacalaureat se va desfasura si in acest an in doua sesiuni. Cea de vara a debutat luni, 6 iunie, cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana.Probele orale au continuat cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, evaluarea competentelor digitale si evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala. Cele mai mari emotii vin odata cu probele scrise, care incep la data de 20 iunie si se ... citeste toata stirea