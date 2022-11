A inceput curatenia de toamna! Lugojenii, indemnati sa scoata deseurile vegetale in fata imobilelor

Gestionarea curateniei de pe domeniul public al orasului pare sa fie un punct important pe agenda Primariei Municipiului Lugoj, care a anuntat inca din luna octombrie organizarea unei campanii.Astfel, promisiunea lansata este si onorata de catre administratia locala care, incepand luni, 7 noiembrie, prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, a demarat "Curatenia de toamna".In perioada 7 - 18 noiembrie, aceasta se va desfasura in Lugojul Roman, iar in 21 noiembrie - 2 decembrie in Lugojul ... citeste toata stirea