A inceput lucrul! Prima zi a lui Calin Dobra in fotoliul de primar n-a fost tocmai una usoara

Prima zi de lucru intr-o noua postura nu este cea mai comoda, mai ales atunci cand te afli in pozitia de a conduce un oras.Nu ai timp de acomodare foarte mult, motiv pentru care am fost curiosi sa vedem ce a facut Calin Dobra in ziua I la birou. Social-democratul Calin Dobra a spus la finalul primai zile de lucru ca nu a fost una tocmai usoara, trecand printr-o mini revolta a locuitorilor din Cartierul Stadion cauzata de amplasarea insulelor ecologice pe locurile de parcare, o pana de curent ... citește toată știrea