A inceput montarea scenei din Piata Unirii: Vom avea parte de sunet si lumini de cea mai inalta calitate

Se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea programului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii. Cea mai importanta zi va fi in 17 februarie, cand in Piata Unirii, unde se vor desfasura concertele in aer liber, si sunt asteptate peste 16.000 de spectatori.Sambata, 11 februarie, a inceput montarea scenei din Piata Unirii, care va gazdui concertele din deschiderea oficiala a programului Timisoara 2023.In premiera, scena se va afla in fata Vicariatului si a Bisericii Ortodoxe Sarbe. Pentru ... citeste toata stirea