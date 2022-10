In ultima zi a lunii septembrie, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a semnat contractul de finantare pentru constructia a 50 de locuinte sociale in Lugoj.Mult asteptata investitie, ce va fi in cartierul Herendesti, este in valoare de 16.543.531,21 lei, TVA inclus. Proiectul vizeaza o suprafata totala este de 18.217 mp, din care construita de 3.000 mp, astfel atribuindu-se 60 mp ... citeste toata stirea