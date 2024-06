A inceput valul de concedieri la Ericsson Timisoara. Aproape 300 de oameni vor pleca, plangand, acasa

Asa cu anunta Ziua de Vest la inceputul acestei luni, a inceput valul de concedieri la producatorul suedez de echipamente de telecomunicatii Ericsson Timisoara.Astazi aproape 200 de angajati au fost trimisi acasa. Multi dintre angajati au plecat plangand din companie.La inceputul anului 2023, compania suedeze lua decizia de a concedia 8500 de persoane la nivel mondial, ca parte a planului de reducere a costurilor, iar in acest context, 1400 de angajati au fost concediati in Suedia. In luna ... citește toată știrea