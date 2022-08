A mai aparut un focar de COVID19, la Spitalul Judetean Timisoara. In total, sunt 5 in Timis

Directia de Sanatate Publica Timis anunta ca, la aceasta data, 18 august, la nivelul judetului Timis, a mai aparut un focar de COVID19, iar in total, 5 focare COVID-19 sunt active si se afla in supraveghere epidemiologica.SPITALUL JUDEEsEAN TIMISOARA - SECEsIA CHIRURGIE I - 5 cazuri confirmate - Focar in supraveghere. SPITALUL JUDEEsEAN TIMISOARA - SECTIA NEUROLOGIE I - 9 cazuri confirmate - Focar in supraveghere. SPITALUL JUDEEsEAN TIMISOARA - SECTIA NEUROLOGIE II - 9 cazuri confirmate - ... citeste toata stirea