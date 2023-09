In ultimii ani Primaria Timisoara a reusit sa achizitioneze mijloace de transport in comun noi, moderne si performante. Dar, in cazul tramvaielor, sinele pe care acestea circula au ramas aceleasi. In afara de liniile de tramvai de pe cateva bulevarde reabilitate sau in curs de reabilitare, nimic nu s-a schimbat. Iar cetatenii care locuiesc in apropierea sinelor de tramvai sufera. Zi si noapte, atunci cand trece un tramvai se aud zgomote infernale. Sinele scartaie, huruie si se misca sub ... citeste toata stirea