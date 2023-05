Tragedie cumplita, la Timisoara. Adrian Orza, fost viceprimar al Timisoarei, s-a stins, vineri seara, la varsta de 54 de ani.Era acasa, in localitatea Sag, cand a suferit un infarct. Medicii din echipajul de ambulanta n-au mai putut sa il salveze.A absolvit, in 1987, Liceul de Matematica-Fizica nr. 1 (sectia Informatica) din Timisoara, in 1994 - Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitatii Tehnice Timisoara, iar in 1997 Facultatea de Management in Industrie si Transporturi din ... citeste toata stirea