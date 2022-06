A murit Alois Weil, cel mai batran florar din Europa

Cel mai batran florar din Europa, aradeanul Alois Weil, s-a stins din viata la 94 de ani, lasand in urma sa o societate veche de 101 ani. Afacerea i-a fost lasata ca mostenire, anul trecut implinindu-se centenarul de cand familia lui a inceput sa se ocupe de cultivarea florilor.Alois Weil nu a avut o viata usoara, acesta fiind timp de 7 ani deportat in Rusia, insa intreaga viata, intorcandu-se in tara, si-a dedicat-o continuand traditia familiei sale, ingrijind florile din sere. Intr-un ... citeste toata stirea