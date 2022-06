A murit avocatul dr. Cristian Alunaru, fost Decan al Baroului Arad si fost Decan al Facultatii de Drept din cadrul UVVG

Avocatul dr. Cristian Alunaru, fost Decan al Baroului Arad si fost Decan al Facultatii de Drept din cadrul UVVG a murit.Cristian Alunaru s-a facut remarcat in tara detinand la un moment dat functia de consilier in cadrul UNBR , dar si in strainatate, fiind membru in Consiliul de conducere al Institutului European de Drept de la Bruxelles, membru al Uniunii Juristilor din Germania, al Uniunii Juristilor din Austria, al Centrului de cercetare ... citeste toata stirea