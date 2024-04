A murit Bujor Hariga, figura emblematica a rockului timisorean

Bujor Hariga, membru de baza in trupa Pro Musica, apreciat drept unul dintre cei mai mari chitaristi ai Romaniei, a trecut la vesnice sambata, 20 aprilie."Drum bun, tata! Cu zambetul pe buze, chitara in brate, gluma pe varful limbii, sapca pe cap si papagalul pe umar, asa sa il tinem minte toti pe Grigore-Bujor Hariga. Un om puternic, care pana in ultima clipa a luptat si a batut prognozele. A plecat dintre noi cu sufletul impacat, sa lucreze la o compozitie muzicala in cer, un solo de ... citește toată știrea