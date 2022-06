A murit Dan Ciubotariu, fost Decan al Facultatii de Farmacie din Timisoara si mentor in domeniul chimiei organice

Profesorul univ. dr. Dan Ciubotariu, fost Decan al Facultatii de Farmacie din Timisoara si mentor in domeniul chimiei organice, a murit miercuri, 8 iunie, la 73 de ani.Nascut in aprilie 1949, Dan Ciubotariu a urmat cursurile Facultatii de Chimie Industriala din cadrul Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timisoara, unde a obtinut diploma de inginer in specialitatea Tehnologia Substantelor Organice. Ulterior, a obtinut o diploma de analist-programator, de la Facultatea de Calculatoare din ... citeste toata stirea