Dusan Petrovici, scriitorul banatean care a marcat lirica romaneasca vreme de jumatate de secol a murit in aceasta seara.A scris ani buni in publicatiile de limba romana si sarba din Banat, insa aproape intreaga sa creatie literara a fost scrisa in limba romana.Nascut pe 23 august 1938, la Varias, Dusan Petrovici a debutat in revista Orizont in 1965 si a debutat editorial in 1972 cu volumul Lebede ale puterii pentru care a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania. Din anul 1982 s-a ... citeste toata stirea