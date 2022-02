A murit Florentin Carpanu, fostul director al Comtim in perioada comunista si primul prefect de Timis dupa 1989

Florentin Carpanu, fostul sef al Comtim in perioada comunista si primul prefect al judetului Timis dupa Revolutia din 1989, pana in 1991, a incetat, astazi, din viata."Carpanu s-a nascut la 29 ianuarie 1934 in orasul Caransebes. A invatat la scoala primara din orasul natal si tot acolo a absolvit Scoala Medie Tehnica de Industrializarea Lemnului. A urmat Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara Arad, obtinand diploma de inginer zootehnist. In anul 1963 a fost numit director al GAS Peciu ... citeste toata stirea