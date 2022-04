Joi a trecut in nefiinta Ioan Covasantan, omul care a fost vreme de un sfert de veac in conducerea clubului de handbal Politehnica Timisoara. El s-a stins la varsta de 72 de ani, dupa o grea suferinta.S-a nascut la Timisoara, in 19 iulie 1949, si a jucat handbal la Politehnica Timisoara, pe postul de portar, intre anii 1967-1978, cu o pauza de sase luni, intre ianuarie 1969-iunie 1969, cand a evoluat pentru Stiinta ... citeste toata stirea