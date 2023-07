Doliu in lumea presei din Timisoara. Jurnalista Gabriela Stoian a pierit dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare pe care a dus-o cu mandrie si speranta timp de 6 ani.Gabriela Stoian a lucrat in redactia de stiri TVR Timisoara inca din 1998, dupa ce a absolvit Facultatea de Litere, sectia jurnalism la Universitatea de Vest din Timisoara si un master in comunicare facut in capitala."S-a stins din viata colega si prietena noastra Gabriela Stoian, dupa ce a infruntat cu mult curaj timp ... citeste toata stirea