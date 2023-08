Cu un adanc regret si tristete, conducerea Muzeului National al Banatului anunta trecerea in nefiinta a distinsului fost coleg si erudit istoric, Lajos Kakucs.Nascut in 1944 si absolvent al Universitatii din Cluj, domnia sa a adus o contributie inestimabila studiului istoriei Banatului, in calitate de muzeograf dedicat in cadrul Muzeului Banatului.Lucrarile sale remarcabile, precum "Contributii la istoria agriculturii din Banat. Sec. XVIII-XIX" si "Breslele, manufacturile si dezvoltarea ... citeste toata stirea