A murit Liviu Emilian Damboiu, fost director regional al DRDP Timisoara

DRDP Timisoara anunta cu profunda tristete trecerea in nefiinta a domnului dr. ing. Liviu Emilian Damboiu, fost director regional al DRDP Timisoara in perioada 1995 - 2002.Nascut in 6 octombrie 1948, in comuna Sinca Noua, jud. Brasov, domnul Liviu Damboiu a absolvit Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timisoara, promotia 1972, Facultatea de Constructii, Sectia Drumuri si Poduri. In perioada 1972 - 1995 a lucrat ca inginer stagiar, sef de sectie sau inginer-sef la SDN Alba Iulia - Directia de ... citește toată știrea