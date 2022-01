A murit Marijan Marici, fotbalistul de 19 al echipei CS Dumbravita. Fundasul sarb a fost implicat intr-un grav accident

Fundasul sarb care evolua pentru echipa CS Dumbravita, in liga a III-a, a fost implicat intr-un tragic accident de circulatie, in Serbia. Marijan Marici a incetat din viata luni dimineata, in urma unui tragic accident de circulatie petrecut in Serbia, au anuntat cei de la CS Dumbravita, echipa care evolueaza in Liga a III-a. Marici a plecat din orasul Vladimirovac (de langa Varset) si se indrepta spre Romania, pentru a lua parte la reunirea lotului celor de la Dumbravita. Din informatile ... citeste toata stirea