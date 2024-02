A murit Moni Bordeianu, membru fondator al trupei Phoenix

Moni Bordeianu, membru fondator al legendarei trupe Phoenix a murit, in urma cu trei zile, in Germania.Nascut pe 26 februarie 1948, la Besenova Noua, judetul Timis, Florin Moni Bordeianu a fostul unul dintre cei mai cunoscuti cantareti si compozitori romani de muzica rock. S-a remarcat in anii '60, in perioada in care a fost solistul vocal al formatii Phoenix.Nascut pe 26 februarie 1948, la Besenova Noua, judetul Timis, Florin Mony Bordeianu a fostul unul dintre cei mai cunoscuti cantareti ... citește toată știrea