Veste cutremuratoare, la Timisoara. Omul de afaceri Cornel Jurca, fondatorul companiei Blitz, a trecut la cele vesnice. In urma cu doar cateva luni, se aniversau 32 de ani de activitate neintrerupta a uneia dintre cele mai cunoscute firme din Timisoara.Omul de afaceri timisorean Cornel Jurca a stiut dintotdeauna ca soferia si masinile vor face parte din viata lui. In 32 de ani, Blitz a "pus volanul" in mana a zeci de mii de soferi, amatori si profesionisti.Compania Blitz s-a inscris in ... citeste toata stirea