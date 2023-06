Pierdere imensa pentru folclorul banatean. A murit artistul Petrica Vita. Acesta a suferit de un cancer de piele si pana acum nu s-a facut publica problema lui de sanatate cu care se confrunta de 6 ani de zile, fiind unul din cei mai disciplinati pacienti.In cazul lui Petrica Vita, boala a fost tinuta sub control, pana in ultimele luni. Din pacate, situatia s-a agravat si a avut nevoie de un tratament mai puternic, peste hotare la Viena, in Austria. A luptat 6 ani, in fata publicului a aparut ... citeste toata stirea