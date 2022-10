A murit pictorul Onisim Colta

Doliu in lumea artistica din Romania. Pictorul aradean Onisim Colta s-a stins din viata. In varsta de 70 de ani, Onisim Colta s-a nascut in Baia Sprie si a fost pictor, scenograf roman, dar si conferentiar universitar.Incepand cu anul 1975 si pana in prezent, Onisim Colta a participat cu regularitate la cele 33 de expozitii anuale ale filialei in galeriile "Alfa", "Arta" si "Delta" precum si la expozitiile artistilor aradeni la Szarvas, Gyula, Kaposvar si Bekescsaba, Ungaria, Zrenjanin, ... citeste toata stirea