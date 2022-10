A murit preotul Cornel Aldescu

Preotul Cornel Aldescu a trecut la viata cea vesnica, miercuri 5 octombrie 2022, la varsta de 73 de ani.Parintele Cornel Aldescu s-a nascut la data de 26 ianuarie 1949 din parintii Pavel si Maria in satul Potoc, comuna Sasca Montana, judetul Caras Severin. El a avut inca o sora. Scoala Primara a facut-o in Potoc, cea Gimnaziala la Resita, iar Liceul in Oravita. In anul 1973 a absolvit Institutul Teologic din Sibiu.A fost hirotonit preot in anul 1974 pe seama parohiei Carbunari, unde se si ... citeste toata stirea