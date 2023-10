Joi, 19 octombrie 2023, preotul pensionar Ionel Balangean, in varsta de 74 de ani si-a inceput calatoria spre cer. Parintele Ionel Balangean, fiul lui Damaschin si Livia a vazut lumina zilei in data de 17 octombrie 1949 in localitatea Stamora Romana, judetul Timis. Scoala primara o urmeaza in satul natal, incepand din anul 1956. In anul 1960, urmeaza scoala gimnaziala in comuna Sacosu Turcesc. Din anul 1964 este elev al Liceului ,,Nicolaus Lenau" din Timisoara.Preotul Ionel Balangean face ... citeste toata stirea