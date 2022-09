A murit preotul Macedon Cotutiu de la parohia Carpinis

Preotul Macedon Cotutiu, coslujitor la parohia Carpinis, protopopiatul Timisoara I, a trecut la cele vesnice in mod fulgerator.S-a nascut in comuna Iohanisfeld, (Ionel), judetul Timis, din parintii Iacob si Raveca Cotutiu la 23 iulie 1966. A copilarit in localitatea Sacalaz si s-a casatorit cu Sanda-Liliana (n. Banciu) la data de 9 iunie 1988. Licentiat al Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, promotia 1991, a fost hirotonit preot in 24 octombrie 1993, de catre mitropolitul de ... citeste toata stirea