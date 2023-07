Preotul paroh Sorin Frujina, din Protopopiatul Timisoara, in varsta de 65 de ani, si-a inceput calatoria spre cer, dupa 40 de ani de frumoasa activitate pastorala, pentru a-i apropia pe credinciosi, in special pe tineri, de biserica.Nascut la data de 24 martie 1958 in localitatea Timisoara, din parintii Petru si Maria din Timisoara, preotul Sorin Frujina a urmat cursurile Liceului Teoretic din Recas, apoi pe cele ale Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, intre anii 1978-1982. ... citeste toata stirea