Reprezentantii Mitropoliei Banatului au anunta cu regret ca preotul Pavel Popa, fost paroh in Protopopiatul Lugoj a plecat spre Imparatia lui Dumnezeu.In anul 2000 a fost numit si preot la Penitenciarul din Timisoara, unde slujeste pana in anul 2003, timp in care este ridicata biserica din incinta penitenciarului. Intre anii 2003-2008 slujeste din nou la Parohia Buzad.Din anul 2008 pana la 1 octombrie 2021, cand a iesit la pensie, parintele Pavel a slujit cu drag in Parohia Capat,