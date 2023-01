A murit prof. univ. dr. Octavian Cira, fost presedinte al PD Arad si vicerector la UAV

Profesorul universitar, fostul vicerector si fostul politician Octavian Cira a murit ieri, la 68 ani. Anuntul a fost facut de medicul Andy Glaser. Octavian Cira ar fi implinit in 8 februarie 2023 69 ani.Octavian Cira a fost profesor universitar si vicerector la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, autor de carti de matematica, dar si presedinte al Partidului Democrat (PD) Arad si consilier judetean in perioada 1996 - 2000.Acesta a absolvit in 1978 Facultatea de Stiintele Naturii, ... citeste toata stirea